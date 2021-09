Liga Europa. Braga precisa de vencer Midtjylland para continuar na luta pelos "oitavos"

Depois de um desaire na estreia no Grupo F, em Belgrado, perante o Estrela Vermelha (2-1), o Sporting de Braga vai ter pela frente o atual líder do campeonato dinamarquês e vice-campeão da última temporada no seu país.Com o aparecimento da Liga Conferência Europa, a nova prova da UEFA, a Liga Europa sofreu alterações e agora o primeiro lugar de cada grupo tem acesso direto aos "oitavos", com o segundo classificado a ter que jogar os 16 avos de final com as equipas relegadas da "Champions".Por isso, e depois da derrota na Sérvia, novo desaire ou até um empate pode complicar a vida à equipa de Carlos Carvalhal, ainda mais se o Estrela Vermelha vencer na Bulgária, o Ludodorets, dos portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves, no outro encontro da segunda ronda do grupo.





"Arsenalistas" irregulares







O arranque da época tem sido algo complicado para o lado dos minhotos, com três empates e uma derrota nas primeiras rondas da I Liga e com alguns golos sofridos na parte final das partidas, como aconteceu em Belgrado e, no último fim de semana, no Açores, frente ao Santa Clara (1-1).Além da irregularidade exibicional, Carlos Carvalhal perdeu por lesão para os próximos jogos o avançado espanhol Abel Ruiz, uma das figuras da equipa e que recentemente foi chamado à principal seleção espanhola.Mesmo assim, no primeiro duelo de sempre com este emblema dinamarquês, o Sporting de Braga, a jogar em casa, tem argumentos para se apresentar como favorito perante o Midtjylland, que tem algumas caras que já passaram pelo futebol português e que conta com seis brasileiros no plantel.O médio búlgaro Kraev representou Gil Vicente e Famalicão, e deixou boa imagem sobretudo na passagem por Barcelos, e o extremo australiano Mabil defendeu as cores do Paços de Ferreira, em 2017/18.Evander, médio brasileiro internacional pelas camadas jovens, e Sisto, internacional dinamarquês que deu nas vistas no Celta Vigo, são as duas principais figuras da equipa treinada por Bo Henriksen, a cumprir a primeira época no comando.O encontro está agendado para as 20h00.





Mais portugueses







Além do Sporting de Braga, para já o único representante luso esta época na Liga Europa, a segunda jornada vai ter um duelo entre treinadores português, no Grupo D, com o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, a defrontar em Istambul o Olympiacos, de Pedro Martins, num duelo que promete ser quente entre turcos e gregos.Destaque também, no Grupo C, para a deslocação do Spartak Moscovo, de Rui Vitória, ao reduto do Nápoles, atual líder 100% vitorioso da Serie A e equipa em que atua o português Mário Rui.