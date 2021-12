Liga Europa. Braga procura quinta presença nos "oitavos"

Se empatar ou perder com os sérvios, o Braga só garantirá o segundo posto se o Midtjylland não vencer na visita aos búlgaros do Ludogorets, que são últimos do grupo, com apenas um ponto, sendo que, em caso de igualdade pontual, os "arsenalistas" terão vantagem sobre os nórdicos na diferença de golos no confronto direto, tendo em conta que venceram por 3-1 em casa.Ao contrário do primeiro lugar, a segunda posição dos grupos da Liga Europa não dá qualificação direta para os "oitavos", mas sim para os 16 avos de final, nos quais os "vices" da competição vão jogar um "play-off" com os terceiros classificados da Liga dos Campeões, para definir quem segue em frente na segunda prova mais importante do velho continente.Já o terceiro posto do grupo obrigará o Sporting de Braga a ser relegado para a Liga Conferência Europa, também aí enfrentando um "play-off" para os 16 avos de final, com um segundo classificado da mais recente competição europeia de clubes.





Os minhotos têm agora a possibilidade de "agarrar" uma vaga nos oitavos de final da Liga Europa, algo que aconteceu em quatro ocasiões, a última em 2015/16, então sob o comando de Paulo Fonseca, que levou a equipa aos "quartos" da competição.



Em 2006/07 e 2008/09, ainda na Taça UEFA, o Braga também atingiu os oitavos de final, tal como sucedeu em 2010/11, já na Liga Europa, numa edição na qual disputou e perdeu a final com o FC Porto, em Dublin.Para lá chegar novamente, a equipa minhota contará com a capacidade goleadora de Ricardo Horta, que volta a estar em plano de evidência esta época, tendo anotado, até ao momento, 12 golos, nove na I Liga – na qual é o segundo melhor marcador – e três na fase de grupos da Liga Europa.Sporting de Braga e Estrela Vermelha jogam na quinta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Braga.