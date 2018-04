Marta Soares: At. Madrid não é nenhum papão

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2018, 12:28 / atualizado em 05 Abr, 2018, 12:29 | Liga Europa

O dirigente, em declarações ao jornalista Nuno Matos, disse estar convicto de que “está tudo em aberto. Só pedimos uma boa arbitragem e tudo se resolverá nos dois jogos”.





Marta Soares ainda se lembra da eliminatória perdida a época passada para o Real Madrid e a propósito acrescentou que “só precisamos (Sporting) da estrelinha da sorte”.O líder do órgão máximo leonino ainda expressou o desejo de ver a força e alma leonina em Madrid, e apesar das dificuldades económicas dos adeptos, disse acreditar numa invasão leonina de Madrid.Atlético de Madrid e Sporting jogam a primeira mão dos quartos-de-final, esta quinta-feira, no Wanda Metropolitano, na capital espanhola. A segunda mão realiza-se no dia 12 deste mês de abril, no estádio José de Alvalade.