Noite europeia agridoce para Benfica e Sporting

Mário Aleixo 15 Fev, 2019 Liga Europa

Na primeira mão dos 16 avos de final da prova, o Benfica venceu em Istambul, por 2-1, enquanto o Sporting saiu derrotado do Estádio José Alvalade, por 1-0.



Mesmo com seis alterações no "onze" inicial, com destaques para as estreias de Ferro e Florentino nas competições europeias, o Benfica somou a primeira vitória de sempre na Turquia, com golos de Salvio (27 minutos, de grande penalidade) e Seferovic (64), com Luyindama (54) a reduzir para os turcos.







Destaque para os jovens provenientes do centro de formação do Seixal Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino (o melhor em campo), Gedson e João Félix que num palco temível como é o "inferno de Istambul" mostraram o porquê do treinador Bruno Lage ter apostado neles.







Sempre ponderado nos seus comentários o treinador dos encarnados explicou que as escolhas que fez para o jogo tiveram a ver com a necessidade de gerir a intensidade competitiva de alguns jogadores sem abdicar da aposta nas provas em que a equipa está inserida.







O técnico fez questão de lembrar ainda que conta com todos os jogadores e que esta afirmação é uma frase sentida e não apenas dita.













Perante uma equipa que não vencia há 10 encontros e está em zona de despromoção na liga espanhola, o Sporting foi batido com um golo marcado logo aos três minutos, por Pedraza, tendo terminado o encontro com 10 jogadores, devido à expulsão de Acuña, aos 76.





No final da partida o técnico holandês do Sporting, Marcel Keiser, reconheceu a má exibição da equipa, justificada pelas dificuldades sentidas em ter a bola e pela falta de confiança dos jogadores.











Arsenal derrotado na Bielorrússia



Os jogos da segunda mão estão marcados para 20 e 21 de fevereiro.





A grande surpresa da noite de quinta-feira aconteceu na Bielorrússia, onde o favorito Arsenal acabou batido pelo, por 1-0, com um golo de Dragun (45 minutos), numa partida em que os "gunners" terminaram reduzidos a 10, por expulsão de Lacazette (85).O Olympiacos, de, empatou em casa com o Dínamo Kiev (2-2), com o egípcio Hassan, ex-Rio Ave e Sporting de Braga, e Gil Dias a marcarem os golos dos gregos, que ainda tiveram José Sá e Podence no "onze".O Shakhtar Donetsk, de, esteve quase 80 minutos em desvantagem numérica, mas conseguiu empatar 2-2 em casa com o Eintracht Frankfurt, que teve Gonçalo Paciência no banco de suplentes.A jogar em casa, o Rennes permitiu ao Betis, com William Carvalho na equipa, empatar o encontro a três golos, depois de a equipa espanhola ter estado a perder por 3-1.O Sevilha, coma titular, e o Inter, comno "onze", conseguiram importantes vitórias por 1-0 fora de casa, sobre a Lazio e o Rapid Viena, respetivamente.Também triunfos forasteiros conseguiram o(3-1),(2-1) e(2-0), comna segunda parte, sobre Zurique, Malmö e Celtic, respetivamente.Além do BATE Borisov, apenas Club Brugge, sobre o Salzburgo (2-1), e Viktoria Plzen, frente ao Dínamo Zagreb (2-1), venceram em casa.