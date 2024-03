Roger Schmidt confia na capacidade do Benfica para vencer Rangers em Glasgow

“Estamos em fase de decisões em várias competições e vamos dar o nosso melhor. Tal como na Taça de Portugal, com o Sporting, também não podemos perder a segunda mão. Vai ser um jogo decisivo e temos de mostrar que merecemos passar aos ‘quartos’. Estamos prontos para lutar pelos nossos objetivos em todos os jogos”, assegurou.



Há uma semana, Benfica e Rangers empataram 2-2 na Luz, com os encarnados a recuperar de duas desvantagens ante um adversário que classificou como “muito eficaz”.



“Uma equipa fica fora pelo que, sendo decisivo, espero um encontro mais aberto”, assumiu, revelando-se indiferente quanto à forma e momento do sucesso: “Queremos vencer no fim. Não importa se no prolongamento ou penáltis. Preparámos tudo, mas o importante é ganhar”.



O alemão desvalorizou ainda o ambiente entusiasta de Ibrox Park, com capacidade para cerca de 50.000 adeptos, recordando que a “motivação” do público não é somente para os atletas do Rangers, mas também para os do Benfica, tanto para os novos quanto para os mais experientes que já mostraram estofo em desafios internacionais.



“É um jogo diferente. Está 0-0. Será decisivo. O Rangers gosta de atacar, de ter bola e nós não somos equipa de se esconder. Vamos ter 90 minutos para criarmos oportunidades. Espero um grande ambiente no jogo e boa reação do Benfica”, sentenciou.



Roger Schmidt não alimentou polémicas quanto à instabilidade no onze nas laterais da defesa e elogiou a polivalência de Aursnes, atleta que “dá garantias em qualquer posição, inclusivamente no meio-campo”.



“Temos várias opções e temos de tomar decisões. O Aursnes joga sempre a um nível muito elevado. Aprecio muito o que faz, com qualidade e mentalidade para aceitar o que a equipa mais precisa. Sem queixas”, sublinhou.



O polivalente atleta norueguês, de 28 anos, renunciou à sua seleção, decisão que merece o “respeito” de Roger Schmidt, ciente de que o seu pupilo “sabe o que faz, dentro e fora do campo”.



O eslovaco Ivan Kruzliak vai ser o árbitro do Rangers – Benfica que se vai realizar às 17:45 (horas de Lisboa) no Estádio Ibrox, em Glasgow.