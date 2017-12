Salvador quer Sp. Braga nos "quartos" da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 11:39 / atualizado em 06 Dez, 2017, 11:39 | Liga Europa

Os minhotos defrontam na quinta-feira o Basaksehir com o apuramento para os 16 avos de final já garantido e António Salvador, apesar de satisfeito, aponta a meta para mais além.



"Temos noção do feito que o Braga alcançou nesta fase de grupos, um autêntico grupo de 'Champions.' Amanhã (quinta-feira) vamos defrontar o líder do campeonato turco, o Hoffenheim é uma equipa de topo na Alemanha e o Ludogorets é o crónico campeão búlgaro. Há que agradecer aos jogadores, ao 'staff' e aos adeptos. Mas não vamos à Turquia passear. Vamos lá por prestígio e para tentar ser cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final", afirmou à partida para a Turquia, no aeroporto Francisco Sá Carneiro.





Para António Salvador, o objetivo na prova passa por chegar aos quartos de final: "Se conseguirmos lá chegar, redefiniremos os objetivos para a frente".Salvador voltou a frisar o "enorme valor" do Sp. Braga, com "jogadores de muita qualidade, um conjunto fantástico e com uma união muito forte", tendo destacado a presença do jovem Trincão, da equipa B, de apenas 17 anos."Independentemente de quem jogar, dá-nos garantias. Vamos para a Turquia com algumas baixas. Trazemos três jogadores da equipa B, vem o Trincão connosco, até pensava que ele tinha 19 anos pela maturidade que demonstra em campo e, ontem [terça-feira], fiquei a saber que precisava da autorização dos pais para viajar. São estas coisas que nos alegram", concluiu.O líder dos arsenalistas reforçou a "campanha fantástica" da equipa orientada por Abel Ferreira e desejou ainda a qualificação do rival Vitória de Guimarães, também na Liga Europa, e do FC Porto, na Liga dos Campeões."Tomara eu que as equipas portuguesas sigam sempre o mais longe possível nas competições europeias. Em 2011 defrontaram-se duas equipas portuguesas na final da Liga Europa (Braga e FC Porto), quem sabe se este ano podemos ter na final duas equipas do Minho", referiu.Sp. Braga, primeiro classificado do Grupo C com 10 pontos, e Basaksehir, terceiro com cinco, defrontam-se na quinta-feira, às 18h00, no estádio Basaksehir Fatih Terim, em Istambul, num jogo que vai ser arbitrado pelo escocês John Beaton.