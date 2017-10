Sp. Braga defende liderança e Guimarães joga cartada decisiva

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 09:57 / atualizado em 17 Out, 2017, 09:57 | Liga Europa

Num jogo marcado para as 20h05, os minhotos recebem os búlgaros, segundos no grupo com quatro pontos, depois de terem vencido os dois primeiros jogos, com Hoffenheim (2-1) e Basaksehir (2-1), que visita os alemães no outro jogo do grupo.



A formação de Abel Ferreira chega ao encontro europeu depois de uma vitória por 3-2 na Taça de Portugal, em casa do São Martinho, e procura segurar a liderança do grupo e dar mais um passo rumo à qualificação para a fase seguinte.

Vimaranenses jogam quase tudo em Marselha

Já o V. Guimarães enfrenta, no grupo I, uma difícil deslocação ao terreno do Marselha, pelas 18h00, sabendo que parte no último lugar do grupo, com apenas um ponto em dois jogos.



Depois do empate com o Salzburgo (1-1) e da derrota com o Konyaspor (2-1), os vimaranenses procuram em França ultrapassar o Marselha, que tem três pontos, enquanto os austríacos, que lideram com quatro pontos, visitam os turcos, que têm três.



A equipa de Pedro Martins vai entrar em campo no Velódrome motivada por uma goleada na Taça de Portugal, em casa do Vasco da Gama, por 6-1, ainda que não tenha conseguido vencer os três jogos anteriores, e à procura de relançar as possibilidades de seguir em frente na prova.

Qualidade dos portugueses nos estádios europeus

Num dos jogos grandes da jornada, a Lazio de Nani, Pedro Neto e Bruno Jordão visita o Nice, sendo que os dois clubes têm seis pontos e lutam pela liderança do grupo K.



O AC Milan, de André Silva, recebe o AEK, de André Simões e Hélder Lopes, num duelo entre os dois primeiros, com os italianos a liderarem o grupo D com seis pontos, mais dois que os gregos.



No grupo E, o Lyon de Anthony Lopes procura a primeira vitória em casa do Everton, último com um ponto, enquanto o Apollon visita a líder Atalanta, que tem quatro.



O Steaua de Bucareste, de Filipe Teixeira e Artur Jorge, lidera o grupo G com seis pontos, visitando na quinta-feira os israelitas do Hapoel Beer-Sheva, de Miguel Vítor, que têm três, enquanto o Lugano, de David da Costa, procura os primeiros pontos na receção ao Viktoria Plzen.



O Lokomotiv de Moscovo, de Éder e Manuel Fernandes, viaja até à Moldávia para enfrentar o Sheriff de Tiraspol, sendo que os russos lideram o grupo F com quatro pontos, graças a um "hat-trick" do médio português frente ao Zlin (3-0).