Sp. Braga e Marítimo ensaiam entrada na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 08:21 | Liga Europa

A equipa bracarense parte na manhã desta quarta-feira para a Suécia, onde defrontará o AIK, esta quinta-feira, a partir das 18h00.



A 48 horas do jogo na convocatória para o desafio constam os nomes de 20 jogadores e as ausências mais notadas são as de Ricardo Ferreira, Vukcevic e Dyego Sousa, todos a contas com pequenos problemas físicos.



Estreantes em jogos da UEFA são Raúl Silva, Fransérgio e Fábio Martins.



Em Estocolmo o Sp. Braga jogará no palco onde se realizou a última final da Liga Europa, o Friends Arena.



Funchalenses em viagem contrarrelógio



Devido às condições atmosféricas adversas os insulares tentam viajar esta quarta-feira para Lisboa e depois para a Bulgária numa ligação contrarrelógio que os faça chegar àquele país nórdico, a tempo de defrontarem o Botev Plovdiv, num jogo marcado parta quinta-feira, a partir das 18h30, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.



A equipa madeirense tinha prevista uma sessão de adaptação ao relvado do Lazur Stadium, às 18 de Portugal Continental desta quarta-feira, depois de um voo direto de quatro horas e meia, mas essa possibilidade parece estar comprometida.



Na lista de convocados nota para as chamadas á última hora de André Teles e Cristiano Gomes. De fora ficaram por lesão Fábio China, Coronas, Everton e Fábio Pacheco.



Zainadine ainda não sabe se pode participar nesta eliminatória, por causa de uma questão burocrática relacionada com o visto.