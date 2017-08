Sp. Braga e Marítimo lutam pelos grupos da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 17 Ago, 2017, 07:32 / atualizado em 17 Ago, 2017, 07:32 | Liga Europa

Os bracarenses visitam a Islândia já sem o capitão Rui Fonte, transferido para o Fulham, mas, mesmo assim, surgem como favoritos frente ao terceiro classificado do campeonato islandês, que se apresenta com o ritmo competitivo de 14 jornadas já disputadas.



A equipa minhota tem quatro jogadores lesionados: Marafona, Ricardo Ferreira, Mauro e Wilson Eduardo.



No lançamento da partida o treinador Abel Ferreira foi claro naquilo que pretende da equipa: "Vamos procurar a vitória do primeiro ao último minuto. Queremos muito chegar à fase de grupos da Liga Europa".



O encontro de Hafnarfjördur está marcado para as 18h45, hora portuguesa, e será arbitrado pelo holandês Kevin Blom.



O Marítimo tem, em teoria, uma missão mais complicada, pois recebe o líder do campeonato ucraniano, que em cinco jornadas apenas empatou um jogo, apresentando igualmente outra experiência europeia.



O extremo Ibson e o médio Fábio Pacheco são as novidades na lista de convocados do Marítimo, que recebe os ucranianos às 20h30, numa partida que terá arbitragem do dinamarquês Jakob Kehlet.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico dos maritimistas, Daniel Ramos, reconheceu o poderio da equipa ucraniana mas falou de superação e ambição para tentar levar de vendida o adversário.



Neste "play-off", que terá a segunda mão em 24 de agosto, minhotos e insulares procuram juntar-se ao Vitória de Guimarães, que já lugar assegurado na próxima etapa competitiva.