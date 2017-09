Sp. Braga e V. Guimarães avançam para duelos com turcos

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 08:08 / atualizado em 28 Set, 2017, 08:08 | Liga Europa

Os "arsenalistas" chegam a este jogo depois de uma importante vitória na estreia, no reduto dos alemães do Hoffenheim, por 2-1, que lhes deu a liderança do Grupo C, face ao empate sem golos entre o Basaksehir e os búlgaros do Ludogorets.



Entre os indisponíveis nos bracarenses estão so nomes de Jefferson, Marafona e Wilson Eduardo.



Na antevisão da partida o treinador Abel Ferreira lembrou que o orçamento da equipa turca é bastante superior ao do Sp. Braga mas definiu um objetivo para o jogo: ganhar para tingir a qualificação o mais cedo possível.





O desafio no Estádio Municipal de Braga será arbitrado pelo esloveno Matej Jug e terá relato na Antena 1."Conquistadores" procuram primeira vitóriaO jogo entre Konyaspor e Vitória de Guimarães opõe equipas que ainda não venceram no Grupo I, já que os turcos perderam em Marselha por 1-0 e os portugueses consentiram um empate em casa com os austríacos do Salzburgo (1-1).A principal baixa nos vimaranenses é a do guarda-redes Douglas (lesionado) que será rendido na baliza por Miguel Silva.O colombiano Estupiñan prepara-se para somar o terceiro jogo seguido no "onze" titular e procura marcar o primeiro golo, dado que continua em branco.Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o técnico Pedro Martins destacou a importância de vencer porque a competição é curta e lembrou os principais atributos do adversário.O desafio será arbitrado pelo macedónio Aleksandar Stavrev e terá relato na Antena 1.