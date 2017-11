Sp. Braga e V. Guimarães procuram chegar à qualificação

Mário Aleixo - RTP 23 Nov, 2017, 07:51 / atualizado em 23 Nov, 2017, 08:50 | Liga Europa

Na quinta e penúltima ronda da fase de grupos, os "arsenalistas", segundos do grupo C, atrás dos búlgaros do Ludogorets, seguem em frente se repetirem o triunfo (2-1) conseguido na Alemanha e até podem conseguir a qualificação com uma igualdade no Municipal de Braga.



Com sete pontos, contra quatro dos alemães, os bracarenses seguram o avanço e garantem vantagem no confronto direto em caso de empate, desfecho que dará a qualificação se o Istambul Basaksehir (dois pontos) não vencer fora o Ludogorets (oito).



Patra o jogo desta quinta-feira os bracarenses apresentam-se sem Marafona, Rosic e Wiulson Eduardo, todos lesionados.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador, Abel Ferreira, disse que a equipa está na luta pelo primeiro lugar num grupo difícil.





Vítória joga tudo na Áustria

O Sp. Braga-Hoffenheim joga-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20h05, com ar bitragem de Andre Marriner, de Inglaterra.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Vítor Martins.Por seu lado, os vimaranenses, últimos classificados, precisam de conseguir na Áustria, frente aos líderes invictos do grupo I, o que não alcançaram na estreia, no D. Afonso Henriques, onde o Salzburgo empatou a um golo.O V. Guimarães, que soma quatro pontos, sabe que será eliminado se perder e arrisca-se a dizer adeus em caso de empate no terreno do Salzburgo (oito), caso, no outro jogo, o Marselha (seis) ganhe fora ao Konyaspor (quatro).Na equipa minhota são baixas para este dedsafio: Rafael Miranda e Marcos Valente, ambos lesionados.No lançamento da partida o técnico dos vitorianos, Pedro Martins, prometeu um Vitória corajoso a jogar sem receio frente aos austríacos.O jogo do Vitória está agendado para as 18h00, no Red Bull Arena, com arbitragem de Andrew Dallas, da Escócia.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu e os comentários de Manuel Queiroz.