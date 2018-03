Sporting conhece adversário nos "quartos" da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2018, 08:33 / atualizado em 16 Mar, 2018, 08:34 | Liga Europa

Marcado para as 12h00, o sorteio vai ditar a sorte da única equipa lusa ainda em prova nas competições europeias, depois de na quinta-feira ter "selado" a 10ª qualificação para os quartos de final de uma prova na Europa no prolongamento da segunda mão com o Viktoria Plzen.



Os "leões" perderam por 2-1, mas beneficiaram da vitória por 2-0 em Alvalade, na primeira mão, para seguir para a próxima fase, na qual se encontram sete possíveis adversários, nenhum deles teoricamente mais acessível.



Nos quartos de final estarão presentes oito clubes de oito países diferentes: Sporting (Portugal), Arsenal (Inglaterra), Atlético de Madrid (Espanha), CSKA de Moscovo (Rússia), Lazio (Itália), Marselha (França), Salzburgo (Áustria) e Leipzig (Alemanha).

Adversários com credenciais

Se o Marselha foi o "carrasco" do Sporting de Braga nos 16 avos de final da prova, e antes já tinha jogado com o Vitória de Guimarães (uma vitória, uma derrota), o Leipzig, como os verde e brancos, disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo em que defrontou o FC Porto (uma vitória, uma derrota).



Equipas como o Atlético de Madrid, a Lazio ou o Arsenal apresentam grande experiência europeia, enquanto o Salzburgo, que na fase de grupos jogou com o Vitória de Guimarães (uma vitória, um empate) surpreendeu o Borussia de Dortmund nos "oitavos", e o CSKA de Moscovo é equipa de má memória para os lisboetas.



Em 2004/2005, no Estádio de Alvalade, os russos bateram o Sporting por 3-1 na final da então Taça UEFA, e nesta temporada eliminaram já o Lyon, cujo estádio será o palco da final da competição, nos oitavos de final.



Antes, disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, onde bateram por duas vezes o Benfica, por 2-1 e 2-0.



Os jogos dos quartos de final da competição estão agendados para 5 e 12 de abril, com o sorteio das meias-finais marcado para dia 13 do mesmo mês.

Liga dos Campeões só para "adultos"

Antes do sorteio da Liga Europa, pelas 11h00, vão ser conhecidos os "quartos" da Liga dos Campeões, com a principal prova europeia de clubes já sem representantes portugueses e três formações espanholas entre oito apurados.



O bicampeão em título Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, procura o terceiro título seguido depois de afastar o Paris Saint-Germain, enquanto o FC Barcelona, que eliminou o Chelsea, tem demonstrado grande nível.



No sorteio estará ainda presente o Liverpool, que eliminou o FC Porto da prova, bem como o Sevilha, que surpreendeu o Manchester United, de José Mourinho, o Manchester City, a Roma e a finalista vencida da época passada, a Juventus.



Os jogos dos quartos de final, penúltima barreira rumo à final, marcada para Kiev, estão marcados para 3 e 4 de abril, com a segunda mão agendada para 10 e 11 de abril.