Sporting de Braga e Vitória de Guimarães com árbitros britânicos

Marriner, de 46 anos, vai estar pela segunda vez no encontro com uma equipa portuguesa, depois de em 2011 ter arbitrado o Vitória de Guimarães-Atlético Madrid, no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, que terminou com vitória dos espanhóis, por 4-0.



Quanto a Andrew Dallas, o escocês de 34 anos também só por uma vez encontrou um emblema português, o Rio Ave, em 2016, na pré-eliminatória da Liga Europa, no confronto com os checos do Slavia Praga (1-1), disputado em Vila do Conde.



O Salzburgo-Vitória de Guimarães tem início agendado para as 18:00 e o Sporting de Braga-Hoffenheim começa às 20:05.