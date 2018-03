Sporting defronta o At. Madrid nos quartos da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2018, 12:15 / atualizado em 16 Mar, 2018, 12:36 | Liga Europa

O sorteio realizou-se ao início da tarde, em Nyon, na Suíça, e em representação do clube de Alvalade esteve presente André Geraldes, “team manager” da equipa leonina.



Sporting e Atlético de Madrid voltam a encontrar-se na Liga Europa onde já se tinham defrontado em 2010 com dois empates nois oitavos de final, 0-0 em Madrid e 2-2 em Lisboa.



A primeira mão realiza-se a 5 de abril, na capital espanhola, e a segunda a 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Esta época o Sporting afastou o Steaua de Bucareste no "play-off" da Liga dos Campeões e foi terceiro no Grupo D da mesma competição, caindo para a Liga Europa, prova em que já eliminou o Astana e o Viktoria Plzen.



Os "leões" procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma prova europeia, depois de o terem conseguido na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.



O Atlético é segundo classificado da liga espanhola tem a melhor defesa da prova com apenas 12 golos sofridos e soma apenas duas derrotas no campeonato frente ao Espanhol e Barcelona. Na Taça do Rei foi eliminado nos quartos de final pelo Sevilha.



Nas competições europeias caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões ficando atrás de Roma e Chelsea. Na Liga Europa ultrapassaou o Copenhaga e o Lokomotiv de Moscovo.



O Atlético de Madrid ganhou a Liga Europa na época de 2011/2012.



Eis o quadro completo dos jogos desta eliminatória:



Lazio-Salzburgo



Atlético Madrid-Sporting



Arsenal-CSKA Moscovo



RB Leipzig-Marselha



Os jogos da primeira mão desta eliminatória estão marcados para 5 e 12 de abril, com o sorteio a realizar-se dia 13 do mesmo mês.