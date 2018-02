Sporting e Sp. Braga têm tarefas distintas na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2018, 08:39 / atualizado em 22 Fev, 2018, 08:57 | Liga Europa

Jogadores e equipa técnica do Sporting encaram com tranquilidade o jogo com o Astana, em Alvalade | António Cotrim-Lusa

Na primeira mão, os "leões" foram pela primeira vez jogar ao Cazaquistão e regressaram a Lisboa com uma vantagem de 3-1 na bagagem, enquanto os minhotos sofreram uma pesada derrota por 3-0 em França e ficaram em "maus lençóis".



Com o goleador Bas Dost de regresso, após paragem por lesão, e vindo de um triunfo em Tondela, por 2-1, para o campeonato, o Sporting tem praticamente o apuramento garantido, num encontro em que o técnico Jorge Jesus poderá aproveitar para poupar algumas das suas principais figuras.



Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Coates e Gelson Martins estão todos em risco de suspensão e de poderem falhar a primeira mão dos "oitavos", caso o Sporting confirme o apuramento, situação que também deve levar Jesus a fazer alterações no "onze" inicial.



Na antevisão da partida o treinador da equipa leonina disse acreditar que a vantagem de dois golos dá alguma tranquilidade aos seus jogadores.





"Arsenalistas" acreditam mas…

O encontro realiza-se no Estádio José Alvalade está agendado para 18h00 e terá relato na Antena 1.Após receber o Astana, tetracampeão cazaque, a formação lisboeta volta a atuar no Estádio José Alvalade, perante o Moreirense (segunda-feira, 21H00), e depois desloca-se ao Dragão, para defrontar o FC Porto, num duelo que poderá ser determinante para o Sporting continuar na luta pelo título de campeão nacional, que foge há 16 anos.Vida bem diferente do Sporting tem o Sporting de Braga, que necessita de recuperar de uma desvantagem de três golos para, pelo menos, levar a decisão da eliminatória com o Marselha para o prolongamento.O técnico dos bracarenses, Abel Ferreira, acredita numa noite mágica da sua equipa, apesar de saber que só um jogo perfeito permitirá sonhar com uma reviravolta histórica.O defesa central Rául Silva, que falhou o jogo em solo francês devido a castigo, pode regressar às opções do treinador Abel Ferreira, que não deverá poder utilizar Dyego Sousa. O avançado brasileiro saiu lesionado do dérbi com o Vitória de Guimarães, para a I Liga, que terminou com uma goleada dos bracarenses (5-0).Por seu lado, o Marselha nunca venceu nas cinco vezes que atuou em solo português. Já esta temporada, na fase d egrupos da Liga Europa, os franceses saíram do terreno do Vitória de Guimarães com um desaire por 1-0.O encontro está marcado para o Estádio Municipal de Braga com início marcado para as 20h05. O relato é na Antena 1.