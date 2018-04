Sporting tenta sobreviver à fúria do Atlético de Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2018, 10:45 / atualizado em 03 Abr, 2018, 10:46 | Liga Europa

O Sporting vai tentar sair com um resultado positivo, na quinta-feira, do reduto do Atlético de Madrid, por muitos considerado o principal candidato ao triunfo na Liga Europa em futebol, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final.



Acabado de dizer um adeus quase definitivo a um título português que não conquista desde 2001/2002, ao perder por 1-0 em Braga, o conjunto de Jorge Jesus visita o Wanda Metropolitano, onde os "colchoneros" somam 16 vitórias, cinco empates e duas derrotas, tendo vencido os derradeiros oito embates.



Num estádio onde só ganharam o Chelsea, para a "Champions", e o Sevilha, para a Taça do Rei, o Sporting vai tentar um resultado que lhe permita poder discutir a eliminatória em Alvalade, consciente de que nunca venceu fora uma equipa espanhola.

Recordações indesejáveis

As duas equipas despromovidas da Liga dos Campeões reencontram-se na segunda competição europeia de clubes, como em 2009/10, época em que os madrilenos eliminaram os lisboetas nos oitavos-de-final, com um empate a zero em casa e a dois em Lisboa.



Um "bis" do argentino "Kun" Aguero foi decisivo para a eliminação dos "leões", então comandados por Carlos Carvalhal, e para a passagem dos "colchoneros", que viriam a conquistar o troféu sob o comando de Quique Flores (ex-Benfica).



Oito anos depois, os dois grandes ibéricos reencontram-se depois de "tombarem" da "Champions", sendo que, já na Liga Europa, o Sporting eliminou os cazaques do Astana e os checos do Viktoria Plzen, após prolongamento, enquanto o Atlético de Madrid somou quatro triunfos face a FC Copenhaga e Lokomotiv Moscovo.



Os "leões", terceiros no campeonato luso, já só um ponto acima do quarto, vão disputar pela 10ª vez os quartos-de-final de uma prova europeia, fase que superaram cinco vezes, na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.

Panorama mais carregado para o Sporting

A tarefa do Sporting, perante o segundo colocado da Liga espanhola, a nove pontos do FC Barcelona, afigura-se como muito complicada e pode ficar ainda mais dificultada tendo em conta o elevado número de jogadores em risco de exclusão para a segunda mão, caso vejam um amarelo na primeira.



Acuña, Fábio Coentrão, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost, todos habituais titulares do conjunto de Jorge Jesus, estão em risco, enquanto Ángel Correia é o único nessa situação do lado madrileno.



Problema, para a primeira mão, pode ser a ausência de William Carvalho, que, a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, está em dúvida para o Wanda, depois de já ter falhado a deslocação a Braga.



Do lado dos madrilenos, o treinador argentino Diego Simeone tem, sobretudo, problemas no setor recuado, face às lesões de Filipe Luis, que tem mesmo o Mundial2018 em risco, Juanfran, Giménez e Vrsaljko, todos ausentes do 1-0 frente ao Deportivo no domingo.

Um histórico pouco favorável

Esta vai ser a 16ª visita do Sporting a equipas espanholas, frente às quais tem como melhores resultados os empates com Atlético de Madrid (0-0), em março de 2010, Real Sociedad (0-0), em novembro de 1988, e Sevilha (1-1), em setembro de 1983.



Noutros jogos dos quartos-de-final, os portugueses Bruma e Rolando cruzam-se na Alemanha no confronto entre o Leipzig e o Marselha, equipa francesa que eliminou o Sporting de Braga, enquanto a Lazio, de Nani, recebe os austríacos do Salzburgo em Roma. Em Londres, o Arsenal é visitado pelo CSKA Moscovo.