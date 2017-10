UEFA abre inquérito aos incidentes do jogo Everton-Lyon

Lusa 20 Out, 2017, 15:22 | Liga Europa

O clube inglês pode ser sancionado por “agressão de adeptos a jogadores” da equipa adversária, durante a reunião do Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo regulador do futebol mundial, agendada para 16 de novembro.



Um adepto, que não foi identificado, empurrou duas vezes o guarda-redes português, enquanto segurava uma criança ao colo, durante uma discussão entre jogadores do Everton e do Lyon, na segunda parte do jogo do Grupo E da Liga Europa, vencido pelos franceses, por 2-1.



O Everton anunciou que vai impedir o adepto de assistir a jogos da equipa e a polícia britânica informou que já abriu uma investigação, com base em testemunhos e em imagens vídeo, na sequência de queixa apresentada pelo clube de Liverpool.



A UEFA anunciou também que instaurou um procedimento disciplinar contra a AS Roma, por alegados cânticos racistas dos adeptos da equipa italiana no jogo com o Chelsea, da Liga dos Campeões, que terminou empatado 3-3.