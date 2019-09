Zé Luís fez gestão de esforço antes de FC Porto receber Young Boys

Lusa Comentários 18 Set, 2019, 14:21 | Liga Europa

De acordo com o clube, o jogador, que tem seis golos marcados, cinco dos quais na I Liga e um ainda na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realizou "trabalho de ginásio para gestão de esforço do tornozelo direito".

Fora das opções do treinador Sérgio Conceição continua o médio Sérgio Oliveira, que recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida em agosto, e que trabalhou no ginásio e fez treino condicionado.

Ainda hoje, o técnico portista, juntamente com o futebolista colombiano Matheus Uribe, vão falar em conferência de imprensa na antevisão ao embate com os suíços, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 18:30.

O FC Porto estreia-se na quinta-feira na edição 2019/20 da Liga Europa, entrando na fase de grupos, o que não acontecia desde 2010/11, temporada em que venceu a competição.

Os `dragões` são presença assídua na Liga dos Campeões, mas foram relegados para a Liga Europa, depois de serem eliminados na terceira pré-eliminatória de acesso à `Champions`, pelos russos do Krasnodar.

Na Liga Europa, a equipa integra o Grupo G, com os suíços do Young Boys, que defrontam na quinta-feira, às 20:00, os escoceses do Rangers e os holandeses do Feyenoord.