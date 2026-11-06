Jesus anuncia convocados para a Liga das Nações

(Com Lusa)

Já com o avançado de 41 anos indisponível para voltar a representar a equipa das ‘quinas’, as escolhas de Jesus para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4, serão conhecidas numa conferência de imprensa agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Até quinta-feira, a grande dúvida na lista de convocados do selecionador nacional seria a presença ou não de Cristiano Ronaldo, mas o agora ex-capitão de Portugal antecipou-se e anunciou o final da sua carreira internacional após 23 anos, 234 jogos e 146 golos.Já nesta Liga das Nações, em que Portugal é detentor do título, Ronaldo foi titular na estreia frente ao País de Gales (1-0), em Alvalade, e suplente não utilizado em Oslo, na Noruega (2-1), apesar de ter estado largos minutos a aquecer fora de campo.Em 30 de setembro, 24 horas antes do duelo com Dinamarca, que Portugal viria a vencer (4-2), Ronaldo abandonou o estágio da seleção nacional, em Copenhaga, em choque com Jorge Jesus, acabando pouco mais de um mês depois por confirmar o ‘adeus’ a Portugal.Com o ‘caso’ Ronaldo fechado, Jesus estará agora 100% concentrado em garantir o primeiro lugar do Grupo A4, já depois de ter assegurado o apuramento para os quartos de final no inicio de outubro com a Noruega (2-1), no Porto.O treinador de 72 anos já sabe que não vai poder contar com Francisco Conceição, que recebeu uma suspensão de três jogos por ter sido expulso frente à Noruega, castigo que foi reforçado pela UEFA devido ao mau comportamento do jogador após ter visto o cartão vermelho.O lateral João Cancelo, suspenso por uma partida devido a acumulação de amarelos, poderá ser poupado pelo selecionador nacional, enquanto o esquerdino Nuno Mendes está em dúvida, devido a problemas físicos, e abre uma porta a uma possível surpresa nas laterais.Matheus Nunes, a atuar com regularidade no Manchester City, pode regressar, embora jogue na direita, o que obrigaria a uma possível adaptação de Diogo Dalot ou Cancelo, ou então Jesus poderá mesmo surpreender com uma cara nova.Gustavo Varela, com 11 golos em jogos no Monza e um dos melhores marcadores em Itália, poderá viver a primeira chamada, ainda agora com a vaga deixada por Ronaldo, numa lista na qual também poderá estar Rodrigo Mora, em grande forma da Roma.Na defesa, Gonçalo Inácio, sem qualquer minuto no estágio de setembro, poderá ter o seu lugar em risco, com António Silva, titular absoluto no Bournemouth, a poder estar perto do regresso.