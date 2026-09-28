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Futebol Internacional
Jurgen Klopp lidera recorde negativo no comando da seleção da Alemanha
Depois de um empate e de uma derrota nas duas primeiras partidas ao serviço da seleção, Jurgen Klopp superou o mau arranque de Sepp Herberger, em 1937, e de Helmut Schon, em 1965, e tornou-se o atual detentor do título de pior início de um selecionador à frente da Alemanha.
O percurso na Liga das Nações não está a ser favorável à equipa comandada por Jurgen Klopp, valendo já um novo recorde para o selecionador alemão.
A estreia frente aos Países Baixos terminou em empate, mas a derrota por 1-0, em casa, frente a uma Grécia que nunca havia vencido sobre a formação germânica fez soar os alarmes na Alemanha. Sepp Herberger (1937) e Helmut Schon (1965) estrearam-se com dois empates.
“Não há motivo para alarmismos e para dizer que somos maus. Mas também não somos tão bons”, começou por dizer o ex-treinador do Liverpool após a partida frente aos gregos.
Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo pela Alemanha em 2014, também fez a sua análise, em entrevista à televisão pública da Alemanha, ARD.
"Já não somos uma seleção top, caímos na mediocridade. Não temos jogadores que façam a diferença. Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis e Pavlidis. Para mim, esses são jogadores que fazem a diferença”, revelou.
Jurgen Klopp lamentou o resultado do último domingo e assumiu a responsabilidade pela derrota, pedindo tempo para melhorar o desempenho dos seus jogadores em campo.
“As coisas nunca acontecem rápido, mas, com o tempo, num futuro próximo, qualquer adversário terá dificuldades para nos enfrentar", assegurou.
O técnico assumiu o cargo depois do Mundial2026, competição na qual a Alemanha, orientada na época por Julian Nagelsmann, não foi além dos 16 avos de final, caindo diante do Paraguai de Gustavo Alfaro.
Na próxima quinta-feira, 1 de outubro, a Alemanha defronta a Sérvia, última classificada do grupo A2, com duas derrotas.
A estreia frente aos Países Baixos terminou em empate, mas a derrota por 1-0, em casa, frente a uma Grécia que nunca havia vencido sobre a formação germânica fez soar os alarmes na Alemanha. Sepp Herberger (1937) e Helmut Schon (1965) estrearam-se com dois empates.
“Não há motivo para alarmismos e para dizer que somos maus. Mas também não somos tão bons”, começou por dizer o ex-treinador do Liverpool após a partida frente aos gregos.
Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo pela Alemanha em 2014, também fez a sua análise, em entrevista à televisão pública da Alemanha, ARD.
"Já não somos uma seleção top, caímos na mediocridade. Não temos jogadores que façam a diferença. Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis e Pavlidis. Para mim, esses são jogadores que fazem a diferença”, revelou.
Jurgen Klopp lamentou o resultado do último domingo e assumiu a responsabilidade pela derrota, pedindo tempo para melhorar o desempenho dos seus jogadores em campo.
“As coisas nunca acontecem rápido, mas, com o tempo, num futuro próximo, qualquer adversário terá dificuldades para nos enfrentar", assegurou.
O técnico assumiu o cargo depois do Mundial2026, competição na qual a Alemanha, orientada na época por Julian Nagelsmann, não foi além dos 16 avos de final, caindo diante do Paraguai de Gustavo Alfaro.
Na próxima quinta-feira, 1 de outubro, a Alemanha defronta a Sérvia, última classificada do grupo A2, com duas derrotas.
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