Jurgen Klopp lidera recorde negativo no comando da seleção da Alemanha

Sepp Herberger (1937) e Helmut Schon (1965) estrearam-se com dois empates.



O técnico assumiu o cargo depois do Mundial2026, competição na qual a Alemanha, orientada na época por Julian Nagelsmann, não foi além dos 16 avos de final, caindo diante do Paraguai de Gustavo Alfaro.



Na próxima quinta-feira, 1 de outubro, a Alemanha defronta a Sérvia, última classificada do grupo A2, com duas derrotas.

Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis e Pavlidis. Para mim, esses são jogadores que fazem a diferença”, revelou.Jurgen Klopp lamentou o resultado do último domingo e assumiu a responsabilidade pela derrota, pedindo tempo para melhorar o desempenho dos seus jogadores em campo., assegurou.