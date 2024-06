África do Sul. Partido MK de Jacob Zuma anuncia que vai contestar resultados eleitorais

Em declarações aos jornalistas no centro de resultados eleitorais da Comissão Eleitoral Independente (IEC), em Joanesburgo, Muzi Ntshingila declarou que "o partido vai contestar o processo, que foi irregular".

"Nós não reconhecemos os resultados", afirmou.

O responsável do partido MKP, dissidente do ANC Governante, anunciou a decisão pouco depois das 00:15 locais (11:15 em Lisboa), quando estavam declarados 91.62% dos círculos eleitorais, com um total de 14 014 075 votos validados.

Segundo os resultados parciais divulgados pela comissão eleitoral sul-africana, o MKP é neste momento a terceira força política mais votada nas eleições de quarta-feira com 13,81% dos votos auditados, depois do Aliança Democrática (DA), com 21,64%, e do ANC Governante, com 40,98%, que está à beira de perder a maioria absoluta.