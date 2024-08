Alexandra Leitão avisa que PS não aprovará "orçamento de direita"

"O Governo quer empurrar o PS para uma viabilização do orçamento com o mínimo de diálogo e o mínimo de negociação. Não nos deixaremos pressionar, nem humilhar e nem corresponsabilizar por algo que é da única responsabilidade do Governo", criticou Alexandra Leitão no discurso desta noite na Academia Socialista, que decorre em Tomar, Santarém.

A líder parlamentar do PS salientou que um Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) "de direita só pode ser aprovado pelas forças políticas de direita" e deixou um aviso: "para isso não contem com o PS".

"O Governo e o PSD têm dito e repetido que, ao não reprovar o programa de Governo, o PS ficou obrigado a deixá-los governar. Já ouvi isto muitas vezes. Não é verdade", enfatizou.

Alexandra Leitão reiterou que os socialistas se limitaram a "permitir que um governo ultraminoritário começasse a governar".

"Mas o PS só permitirá que esse mesmo Governo ultraminoritário continue a governar se as políticas forem boas e se corresponderem, ainda que apenas em parte, à agenda social-democrata e progressista do PS", alertou.

Lembrando que a AD ganhou "por muito pouco as eleições", a deputada do PS sublinhou que o Governo do PSD/CDS-PP "não pode aprovar sozinho o orçamento e tem, por isso, que negociar".

"É isso que resulta da vontade popular democraticamente expressa em eleições. Aquilo a que ainda ontem Luis Montenegro chamava agitação é, na verdade, a democracia a funcionar", respondeu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou-se na quinta-feira admirado com a "agitação" em torno do orçamento do Estado para 2025, apelando à calma da oposição, recordando que haverá reuniões em setembro.