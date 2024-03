Álvaro Djaló troca o Braga pelo Athletic Bilbau

"O Sporting de Braga informa ter chegado a acordo com o Athletic Bilbau (Espanha) para a transferência a título definitivo do jogador Álvaro Djaló, mediante a contrapartida máxima e potencial de 20,5 ME, da qual 15 ME correspondem à contrapartida garantida e os restantes 5,5 ME dizem respeito a bónus por objetivos alcançados", lê-se no comunicado dos minhotos.

Álvaro Djaló, de 24 anos, chegou aos bracarenses em 2017/18, ainda júnior, proveniente dos espanhóis do Begõna, tendo subido à equipa principal em 2022/23, quando marcou cinco golos em 41 jogos. Já esta temporada, alinhou em 38 encontros, contando 14 golos.

O avançado, que estava vinculado ao Sporting de Braga até 30 junho de 2027, tinha a cláusula de rescisão fixada em 20 ME.

No seu sítio oficial, o emblema basco também anunciou o acordo, acrescentando que Álvaro Djaló vai ficar vinculado ao Athetic por cinco temporadas, até 30 de junho de 2029.



Djaló cresceu em Bizkaia, província à qual chegou com três meses, tendo cumprido a formação futebolística nos clubes UD San Miguel, de Basauri, e no SD Begoña, até rumar a Braga, detalha o Athletic, recordando a ligação do avançado ao País Basco.