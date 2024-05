Benfica junta Taça à Liga feminina ao golear Racing Power na final

Após o triunfo em 2018/19 e a derrota em 2019/20, o Benfica voltou à final da prova `rainha` e assegurou a vitória com os golos de Marie Alidou, aos 25 minutos, Carol Costa, aos 60, na conversão de uma grande penalidade, Lúcia Alves, aos 69, e Kika Nazareth, aos 90+5, frente ao estreante Racing Power, que chegou a empatar, por intermédio da neerlandesa Gerda Konst, aos 41.

O Benfica, que sucede no historial ao Famalicão, iguala o Futebol Benfica com duas Taças de Portugal, menos uma do que o rival Sporting, ainda a sete do recordista 1.º de Dezembro.

A repórter da Antena 1 Ariana Azevedo relata o momento da entrega da Taça de Portugal ao Benfica.