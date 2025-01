Bolsa de Lisboa sobe 0,49% em contraciclo com Europa

Das 15 cotadas que integram atualmente o índice PSI, nove subiram, três desceram e três ficaram inalteradas.

A EDP e a Galp destacaram-se nas subidas com ganhos de 2,19% para 3,04 euros e de 1,02% para 16,35 euros, respetivamente.

A Galp indicou na sexta-feira, já com o mercado encerrado, que a administradora financeira da empresa, Maria João Carioca, e o administrador João Diogo Silva vão assumir interinamente a liderança da petrolífera após a renúncia de Filipe Silva.

"A Galp informa que o seu Conselho de Administração decidiu por unanimidade nomear os seus membros do conselho Maria João Carioca (CFO) e João Diogo Marques da Silva (EVP Comercial) como copresidentes interinos do Comité Executivo (CEO), acumulando ambas as funções", lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As principais bolsas europeias fecharam em baixa, com Milão a perder 0,83%, Frankfurt 0,41%, Paris 0,30%, Londres 0,29% e Madrid 0,28%.