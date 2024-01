Fernando Santos é o novo treinador dos turcos do Besiktas

"O português Fernando Santos foi nomeado treinador da nossa equipa de futebol A. Damos-lhe as boas-vindas à sua nova casa", indicou o clube, no sítio oficial na Internet.

Segundo o emblema de Istambul, o antigo selecionador de Portugal e da Grécia vai contar com os compatriotas João Costa, Paulo Mendes, Fernando Justino, Ricardo Santos e Jorge Rosário na equipa técnica.

Fernando Santos, que no plantel do Besiktas terá o luso Gedson Fernandes, é o quarto técnico do clube na presente temporada, depois de Senol Gunes, Burak Yilmaz e Riza Calimbay.

Sem treinar desde 13 de setembro de 2023, dia em que foi demitido do cargo de selecionador da Polónia, o técnico português terá a primeira aventura no futebol turco, depois das passagens nos campeonatos português e grego, sendo que não orientava um clube desde 2010, na altura o PAOK.

O técnico luso liderou a seleção portuguesa desde 2014 e saiu em 15 de dezembro de 2022, depois de dar os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.