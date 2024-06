Governo de Unidade na África do Sul integrará maioria dos partidos com eleitos

O anúncio de Fikile Mbalula foi feito à margem da primeira sessão do parlamento sul-africano, que deverá eleger o Presidente da República ainda hoje.

"Podemos confirmar que a maioria dos partidos concordou com o estabelecimento de um Governo de Unidade Nacional, o que incluirá cooperação tanto no executivo quanto no legislativo", declarou.

"Espera-se que os partidos do GNU adotem uma `declaração de intenções`", adiantou.

"Assinámos com o DA [Aliança Democrática] e isso é importante, também assinaremos com outros partidos", afirmou à imprensa.

O parlamento sul-africano é composto por 18 partidos políticos que elegeram 400 mandatos para a Assembleia Nacional nas eleições gerais realizadas em 29 de maio, segundo a comissão eleitoral.

O Congresso Nacional Africano (ANC) chegou a um acordo com o principal partido da oposição, o Aliança Democrática (DA), para formar um Governo de Unidade Nacional, anunciou também hoje o líder do DA, John Steenhuisen.

O líder do IFP, Velenkosini Hlabisa, confirmou à Lusa que o partido também faz parte do acordo com os dois maiores partidos políticos da África do Sul para formar um Governo de Unidade Nacional.

O sétimo parlamento da África do Sul empossou hoje 85,5% dos 400 recém-eleitos legisladores após um boicote do partido uMkhonto weSizwe (MK), do ex-Presidente Jacob Zuma, por falta de comparência.