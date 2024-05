Isaac Nader ficou a 20 centésimos do recorde de Portugal dos 800 metros

O atleta algarvio, que já tem mínimos olímpicos e para o Campeonato da Europa nos 1.500 metros, passa a ser o segundo luso de sempre na dupla volta à pista, já que ultrapassou Álvaro Silva (1.45,12, em 1988).

Nader alcançou hoje os mínimos para os Europeus de Roma, mas é improvável que venha a competir, já que a sua aposta assumida são os 1.500 metros.

O recorde de Rui Silva, de 1.44,91, foi fixado em 2002 em San Sebastian, Espanha.

Nader aproveitou bem o andamento de uma corrida rápida, em que o britânico Elliot Giles foi creditado em 1.44,46, no primeiro lugar, à frente do argelino Slimane Moula e do francês Yanis Meziane.

Também em Marselha, Salomé Afonso foi sexta nos 1.500 metros, com 4.06,26 minutos, o seu segundo melhor registo do ano e que a reforça na lista de qualificação para Paris2024, em que segue em 30.ª, com 45 vagas em jogo.

