Israel anuncia morte de vice-comandante do Hamas em Gaza

As Forças de Defesa de Israel identificaram o membro do Hamas como Ayman Shweida e garantiram que participou no ataque das milícias palestinianas de 07 de outubro contra o território israelita, que provocou mais de 1.200 mortos e 240 reféns.

Durante o ataque, foi também morto um dos seus companheiros, identificado como Ubadá abu Hain, que teve um "papel importante" nos combates contra o Exército israelita em Shejaiya, segundo o jornal The Times of Israel.

Este ataque aconteceu depois de a Defesa Civil da Faixa de Gaza ter anunciado que as equipas de emergência conseguiram recuperar pelo menos 60 corpos que estavam enterrados sob os escombros em Shejaiya, na cidade de Gaza.

Um porta-voz da Defesa Civil de Gaza referiu que mais de 85% dos edifícios residenciais do bairro de Shejaiya estão inabitáveis, afetando um total de 120 mil residentes, segundo a cadeia televisiva Al Jazeera.

O Exército israelita retirou-se hoje do bairro de Tal al Hawa, na cidade de Gaza, após uma semana de operações.