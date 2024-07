Portugal realiza leilão de Bilhetes do Tesouro na quarta-feira para até 1.250 milhões de euros

Numa nota, esta sexta-feira divulgada, o IGCP referiu que "vai realizar no próximo dia 17 de julho pelas 10:30 horas um leilão da linha de BT com maturidade em 22 de novembro de 2024, com um montante indicativo entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros".

No mês passado, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Bilhetes do Tesouro a três e a 11 meses, a taxas médias de 3,646% e 3,420%, inferiores às taxas comparáveis de abril.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, no prazo de três meses foram colocados 850 milhões de euros à taxa de juro média de 3,646%, inferior à do anterior leilão comparável de 3,769% verificada em 17 de abril.