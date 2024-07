`Ranking` das escolas 2023

Esta análise baseia-se em estatísticas disponibilizadas pelo Ministério da Educação e tratadas pela Lusa: os dados foram analisados pelo departamento técnico da agência e a redação foi responsável pelas notícias.

No caso do ensino secundário, trata-se da média das classificações a 15 disciplinas sujeitas a exame nacional em 2023.

As 15 disciplinas tratadas pela Lusa são aquelas em que foram realizadas pelo menos mil provas na primeira fase: Português, Geometria Descritiva A, Filosofia, História A, História da Cultura e das Artes, Física e Química A, Economia A, Inglês, Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Desenho A, Biologia e Geologia, Geografia A, Espanhol (iniciação).

Para o `ranking` das escolas do ensino secundário com melhores médias, a agência Lusa selecionou apenas aquelas onde tinham sido realizadas pelo menos 100 provas.

Já para chegar às médias das classificações conseguidas nas diferentes disciplinas, assim como as médias por distrito, foram contabilizadas todas as provas realizadas. A análise contempla 196.753 exames realizados na primeira fase.

Além dos resultados das escolas nas provas nacionais do 9.º ano e exames nacionais do ensino secundário de 2023, a agência Lusa vai divulgar um conjunto de notícias sobre o sucesso escolar dos alunos, com base numa análise a partir de dados disponibilizados pelo Ministério da Educação referentes às taxas de retenção e de conclusão no tempo esperado, do 1.º ciclo ao secundário.

Os dados enviados este ano pelo Ministério - os mais recentes referentes ao ano letivo 2021/2022 - incluem, pela primeira vez, informação sobre a taxa de conclusão no tempo esperado entre os alunos de escolas pertencentes Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), e discriminada entre alunos nacionais e estrangeiros.