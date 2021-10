Rodrigo Pinho diz que lesão é "mais um obstáculo" que vai superar

"É difícil demais expressar o que estou sentindo hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. É mais um obstáculo que tenho certeza que vou superar e voltarei mais forte", afirmou o jogador, numa mensagem nas redes sociais, agradecendo todo o apoio.

No texto são vários os comentários de colegas de equipa no Benfica, como Everton, Morato ou Seferovic, com mensagens de força para o avançado dos `encarnados`.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelos `encarnados` na segunda-feira, o jogador brasileiro sofreu uma "entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior" e foi "submetido a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica" do clube.

Face à gravidade da lesão, é expectável que o avançado contratado este ano ao Marítimo apenas volte aos relvados no final da temporada ou, na pior das hipóteses, apenas na próxima.

