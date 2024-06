Wall Street fecha sem rumo sessão animada e orientada para o Dow Jones

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones avançou 1,51% e o alargado S&P500 progrediu, enquanto, pelo contrário, o tecnológico Nasdaq conheceu um recuo débil, de 0,01%.

A praça bolsista tinha aberto em alta, encorajada pelos números da inflação divulgados antes da sua abertura.

O índice dos preços dos produtos comprados pelos consumidores [PCE, na sigla em Inglês) subiu em 0,3%, em termos mensais, em abril, inalterado em relação a março, como os econ0mias previam.

Também em temos anuais, ao sair em 2,7%, mantendo o nível do mês anterior, correspondeu às expectativas dos analistas.

"Este relatório foi um alívio, na medida em que o índice de base [que não contempla componentes voláteis, como energia e alimentação] registou a sua subida mais fraca desde há quatro meses", ao ser de 0,2%, destacou Chris Low, da FHN Financial.

Mas, depois de um bom arranque, alguns índices inverteram o sentido. O Nasdaq chegou a estar a perder quase dois por cento.

"O apetite pelo risco dissipa-se na falta de um catalisador", estimou Fawad Razaqzada, da StoneX.

A falta de um entusiasmo claro pelo relatório PCE deveu-se à consideração de que o consumo mostrou novos sinais de enfraquecimento, ao apresentar uma expansão de 0,2%, depois dos 0,7% em março.

"As compras de bens estão `à pele`, em contexto de taxas de juro elevadas", constatou Michael Pearce, da Oxford Economics.

"Os investidores parecem um pouco fatigados", notou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, salientando que "os valores do crescimento estão a perder força", em particular os representantes do setor tecnológico.

Mas este operador relativizou, ao adiantar que "tradicionalmente, há algum reequilibro de carteiras {de investimento] e vendas" com a aproximação do final do mês, com hoje a ser o seu último dia.

Mas, apesar do dia que viveu, o Nasdaq é o índice com a maior valorização de maio (6,8%), seguido pelo S&P (4,8%), com o Dow a encerrar a lista da valorização dos índices bolsistas mais emblemáticos, com um avanço de 2,3%.

Por junto, Angelo Kourkafas não quer ver nos movimentos de hoje outra coisa que não ajustamentos pontuais. "Tudo isto pode mudar na segunda-feira", disse.