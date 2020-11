Albert Arenas campeão mundial de Moto3

O piloto espanhol, líder do campeonato à partida para esta derradeira prova da temporada, terminou a 14,708 segundos do vencedor, que bateu o italiano Dannis Foggia (Honda) e o espanhol Jeremy Alcoba (Honda).



Raul Fernandez liderou toda a corrida desde o início, nunca sendo incomodado pela concorrência.



Já a luta pelo título esteve sempre ao rubro, com vários pilotos a rodarem num grupo compacto, com várias ultrapassagens e toques entre si.



Arenas somou 174 pontos, mais quatro do que o italiano Tony Arbolino (Honda), que foi quinto na corrida portuguesa, e terminou o campeonato com 170 pontos, tantos quantos o japonês Ai Ogura (Honda), terceiro.



"É incrível. Preciso de algum tempo para acreditar. Houve uma altura em que o pneu traseiro estava inguiável", explicou o novo campeão mundial no final da prova.