Félix da Costa sétimo no E-Prix do Mónaco

O piloto natural de Cascais cortou a meta a 7,364 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar). O compatriota Nick Cassidy (Jaguar) foi o segundo, a 0,946, com o belga Stoffel Vandoorne (DS) em terceiro, a 3,835.



Félix da Costa largou da sétima posição da grelha, mas acabou por recuar até ao 18.º lugar, depois de ficar preso atrás de um adversário, que foi atirado contra o muro.



“Fiquei bloqueado atrás do [Robin] Frijns, depois de uma manobra suja que o empurrou para o muro. Tive de esperar que todo o pelotão passasse para regressar à corrida nos últimos lugares. Apesar disso, mostrámos a nossa força e competitividade, recuperámos mais de 10 lugares, com muitas ultrapassagens no braço”, relatou o piloto de Cascais.



Por isso, Félix da Costa mostrava um sabor agridoce no final da corrida.



“Por um lado, tenho de estar satisfeito com a performance. Por outro, fica um sentimento de deceção, pois acredito que tinha boas possibilidades de lutar por um pódio aqui no Mónaco”, explicou.



O piloto luso promete não baixar os braços e recuperar já na próxima prova, na Alemanha.



“Seguimos fortes e confiantes para a próxima corrida, que será dupla em Berlim e marca o início da segunda parte da época, onde espero ter mais sorte do que até agora", concluiu.



Com os resultados de hoje, Félix da Costa está na 10.ª posição, com 26 pontos, a 76 do líder, o alemão Pascal Wherlein, seu companheiro de equipa na Porsche.



A próxima ronda é o E-Prix da Alemanha, a 11 e 12 de maio.