Filipe Albuquerque vence corrida norte-americana de resistência

O piloto natural de Coimbra, que fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou às 2h40 com 2,098 segundos de vantagem sobre o britânico Tom Blonqvist (Acura) e 16,910 segundos sobre o brasileiro Pipo Derani (Cadillac).”, explicou Filipe Albuquerque, adiantando que o carro estava a escorregar demasiado de traseira, pelo que foi “”.Com este resultado, Filipe Albuquerque cimentou a liderança do campeonato.A próxima ronda disputa-se em Detroit, a 3 e 4 de junho.





Piloto ficou satisfeito





O piloto mostrou-se “supercontente” com a vitória conseguida na prova de Mid-Ohio do campeonato norte-americano de resistência, a segunda consecutiva.



“Estou supercontente com esta vitória. Passei para primeiro, mas o carro estava com um comportamento muito mau, não conseguia andar. Fiquei muito preocupado”, começou por explicar o piloto natural de Coimbra, que antes de terminar o seu turno de condução foi ultrapassado, caindo para segundo.



Filipe Albuquerque adiantou que, “desta vez”, ele e o companheiro de equipa, o norte-americano Ricky Taylor, mudaram a estratégia de corrida, invertendo a ordem de condução.



“Hoje era o Ricky a acabar e fez um trabalho espetacular. Falei com os engenheiros para tentar ajudar ao equilíbrio do carro e conseguiu fazer a ultrapassagem e aguentar. Fez um trabalho espetacular”, especificou o português.