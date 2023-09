GP de Portugal passa a segunda prova do calendário de MotoGP em 2024

Depois de ter acolhido a prova de abertura da temporada em curso, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai receber a segunda prova do próximo ano, em 24 de março.



O Mundial de MotoGP, que conta com o português Miguel Oliveira (Aprilia) no pelotão, arranca em 10 de março, no Qatar, sendo que outra das novidades do próximo ano passa pela introdução de mais duas corridas, passando das atuais 20 para 22.



O Circuito Internacional de Sokol, no Cazaquistão, torna-se na 75.ª pista a acolher uma ronda do campeonato, em 16 de junho, e de regresso está, também, o GP de Aragão, em 01 de setembro do próximo ano.



Desta forma, serão 22 corridas em 18 países, agrupadas por regiões.



O campeonato de 2024 arranca em 10 de março, no Qatar, e termina em 17 de novembro, em Valência.



Depois do Qatar e de Portugal, seguem-se o GP da Argentina (07 de abril) e o GP das Américas (14 de abril), antes do regresso à Europa, para o GP de Espanha, em 28 de abril.



Em 12 de maio disputar-se-á o GP de França, seguindo-se as provas na Catalunha (26 de maio), Itália (02 de junho) e a estreia do Cazaquistão (16 de junho).



O Mundial prossegue nos Países Baixos (30 de junho), Alemanha (07 de julho) e, a seguir à pausa de verão, Grã-Bretanha (04 de agosto).



Seguem-se os GP da Áustria (18 de agosto), Aragão (01 de setembro) e San Marino (08 de setembro), na despedida do continente europeu.



A caravana mundialista viaja, depois, para a Índia (22 de setembro), Indonésia (29 de setembro) e Japão (06 de outubro).



Austrália (20 de outubro), Tailândia (27 de outubro) e Malásia (03 de novembro) completam a ronda da Oceania e Ásia.



O campeonato encerra na Europa, em 17 de novembro, em Valência.