João Ferreira vence em Reguengos quarta prova do Nacional de todo-o-terreno de 2022

Para conseguir a quarta vitória em cinco provas disputadas, o recém-coroado campeão europeu de Bajas aproveitou as penalizações sofridas pelos detentores do título de campeões nacionais, Tiago Reis e Válter Cardoso (Toyota Hylux), por excesso de velocidade em troços controlados, que os atirou para o segundo posto da classificação, a 1.32,2 minutos de João Ferreira.



João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hylux), que se atrasaram devido a um furo, terminaram em terceiro, a 6.04,7 minutos do vencedor.



“Ganhámos e o balanço é muito positivo. O Tiago foi mais rápido ontem [no sábado] e hoje, mas sofreu uma penalização. Estes são pontos importantes para o nosso campeonato”, disse João Ferreira.



Com esta vitória, reforçou a liderança do campeonato quando faltam ainda disputar duas rondas, a Baja do Norte e a Baja de Portalegre.



“Das sete provas a fazer temos de pontuar em seis, pelo que uma delas não irá entrar nas contas do campeonato. Esta vitória foi mais um passo muito importante para o campeonato. Temos de manter o foco e a concentração e continuar a trabalhar para a Baja do Norte”, concluiu o vencedor da 34.ª edição da prova alentejana, que hoje terminou com um setor seletivo de 150 quilómetros.



João Dias/João Miranda, em Can-Am, ficaram em quarto lugar e venceram a categoria T3, para os SSV.



A próxima prova é a Baja TT do Norte, que se disputa em 08 e 09 de outubro, em Murça (Vila Real).