Lamy 21.º nas seis horas do Circuito das Américas, o primeiro na categoria

Lusa 17 Set, 2017, 14:19 | Motores

Depois de terem partido da 'pole position', Lamy, juntamente com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, colocaram a equipa Aston Martin Racing na liderança do campeonato de LM GTE AM, com 136 pontos, mais quatro do que a Dempsey--Proton Racing, que não foi além do quarto posto em Austin.



"Foi uma boa corrida. O nosso carro estava muito rápido e, apesar da parte inicial ter sido complicada devido a um toque que sofremos e que nos fez perder várias posições, conseguimos recuperar e cruzar a linha de meta em primeiro lugar", afirmou Lamy, citado pela sua assessoria de comunicação.



A Aston Martin Racing cumpriu 162 voltas ao circuito texano, as mesmas do segundo classificado da categoria, a equipa Clearwater Racing, menos 30 do que o vencedor absoluto, a Porsche LMP Team.