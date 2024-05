Lando Norris ganhou pela primeira vez na F1

O piloto cortou a meta após as 57 voltas em 1:30.49,876 horas, com 7,612 segundos de vantagem sobre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo classificado pela primeira vez esta temporada, e 9,920 sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi terceiro.”, dizia Norris na rádio, mal cortou a meta de uma corrida que pareceu perdida e que acabou sentenciada devido à intervenção do "safety car".Largando do quinto posto da grelha, viu Max Verstappen arrancar melhor que toda a gente e segurar o primeiro lugar. O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) tentou ganhar posições pelo interior e atravessou disparado o pelotão, não chocando com nenhum adversário por mero acaso.Norris aproveitou para trocar de pneus e poupar muito tempo, regressando à pista na liderança e à frente de um Verstappen que se queixava que não conseguia fazer o carro virar.”, disse o tricampeão mundial.Na parte final da corrida, Lando Norris conseguiu afastar-se para ficar a salvo dos ataques do piloto da Red Bull, festejando o primeiro triunfo da carreira depois de 110 corridas e 15 pódios.”, declarou.Com estes resultados, Max Verstappen mantém a liderança do campeonato, agora com 136 pontos, contra os 101 de Pérez, que é segundo. Charles Leclerc é o terceiro, com 98.Entre os construtores, a Red Bull domina, com 237 pontos, com a Ferrari em segundo lugar, com 189.A próxima ronda será o GP da Emilia Romagna, em Itália, que no ano passado foi cancelado devido às cheias que afetaram aquela zona do país. A corrida disputa-se de 17 a 19 de maio.