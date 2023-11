Max Verstappen conquista em Abu Dhabi última `pole position` da temporada

O já tricampeão mundial fez a sua melhor volta em 1.23,445 minutos, deixando na segunda posição o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 0,139 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,337 segundos.



Esta foi a 12.ª ‘pole’ da temporada para Max Verstappen em 22 Grandes Prémios realizados (o GP da Emilia Romagna foi cancelado devido ao mau tempo), 32.ª da carreira.



Desta forma, o piloto da Red Bull alcançou Nigel Mansell no sétimo lugar no ranking de ‘pole positions’, e ficou a apenas uma de Alain Prost e Jimmy Clark, que têm 33.



Nas lutas particulares que ainda restam neste final de temporada, Leclerc (é sétimo no campeonato) levou a melhor sobre o companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que não foi além do 16.º lugar.



O espanhol está empatado com o compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) no quarto posto do campeonato, ambos com 200 pontos. O piloto da Aston Martin sai do sétimo posto da grelha.



Entre as equipas, a Mercedes procura defender o segundo lugar do campeonato, seguros por quatro pontos face à Ferrari, mas não conseguiu melhor do que o quarto lugar do britânico George Russell e o 11.º de Lewis Hamilton.



Verstappen e a Red Bull já asseguraram os títulos de pilotos e construtores antecipadamente.