Max Verstappen vence GP EUA e reduz desvantagem no Mundial
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 19.ª ronda da temporada, e recuperou pontos para os rivais.
O campeão mundial, que já vencera a corrida sprint no sábado, saiu da ‘pole position’ para bater o britânico Lando Norris (McLaren), segundo, a 7,959 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,373.
Com estes resultados, Verstappen recuperou mais 15 pontos ao líder do campeonato, estando agora a 40 de Oscar Piastri (346 pontos) que viu Norris aproximar-se e ficar a 14, quando faltam cinco corridas para o final.
