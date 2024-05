Miguel Oliveira em 15.º nos treinos cronometrados do GP de França de MotoGP

O piloto natural de Almada terminou a sessão a 0,831 segundos do mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que bateu o recorde do circuito de Le Mans com o tempo de 1.30,388 minutos.



O segundo classificado foi o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, a 0,145 segundos de Martin, com o espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 0,187.



Desta forma, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira (Q1) das duas fases da qualificação, previstas para sábado, e tentar uma das duas vagas que dá acesso à Q2.



Para esta segunda fase já estão apurados os 10 mais rápidos dos treinos cronometrados desta tarde.



Jorge Martin já tinha sido o mais rápido na sessão de treinos livres desta manhã, na qual Miguel Oliveira tinha sido também o 15.º mais rápido.



Os treinos cronometrados ficaram marcados por algumas quedas, nomeadamente a sétima desta temporada sofrida pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), que também terá de passar pela Q1, e por Francesco Bagnaia, quando faltava um minuto para a bandeirada de xadrez.



O GP de França de MotoGP é a quinta ronda da temporada.



Jorge Martin chega como líder do campeonato, com 92 pontos, mais 17 do que Bagnaia. Miguel Oliveira é 13.º, com 23.



Para além da qualificação, no sábado disputa-se a corrida sprint.