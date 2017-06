Miguel Oliveira quinto no Grande Prémio da Holanda de Moto2

Lusa 25 Jun, 2017, 16:20 / atualizado em 25 Jun, 2017, 16:20 | Motores

No circuito de Assen, onde Oliveira venceu em Moto3 em 2015, Morbidelli conquistou o quinto triunfo da temporada, ao terminar as 24 voltas em 39.39,120 minutos, menos 0,158 segundos do que o suíço Thomas Luthi (Kalex).



O japonês Takaaki Nakagami (Kalex) subiu ao último lugar do pódio, após a penalização do italiano Mattia Pasini (Kalex), que tinha terminado em terceiro.



Oliveira, que chegou a liderar a corrida, gastou mais 0,657 segundos do que Morbidelli, assumindo, no final, que o resultado ficou aquém das expetativas.



"No fundo foi uma corrida muito batalhada, julgava poder lutar mais pela dianteira. Fiz o máximo que pude! Fica um sabor agridoce porque me senti muito forte na corrida e, às vezes, nas ultrapassagens era o mais prejudicado", explicou Miguel Oliveira, que permanece no quarto lugar da classificação de pilotos, com 94 pontos.



Morbidelli reforçou a liderança do Mundial, contabilizando 148 pontos, mais 12 do que Luthi e mais 35 do que o espanhol Alex Marquez (Kalex), que hoje não foi além do sexto lugar na corrida.



Após ter conseguido estar "na frente a lutar", Oliveira anteviu já o Grande Prémio da Alemanha, a disputar no próximo fim de semana, no circuito de Sachenring, em Hohenstein-Ernstthal.



"O que conta é que estivemos na frente a lutar e agora é pensar já no próximo fim de semana. Será um circuito novo para nós, outra vez, vamos trabalhar na mesma linha e dar o máximo", concluiu.