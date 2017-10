Partilhar o artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo Imprimir o artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo Enviar por email o artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo Aumentar a fonte do artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo Diminuir a fonte do artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo Ouvir o artigo Mikkelsen é líder no rali da Catalunha, Ogier segue em segundo

Tópicos:

Ott Tänak, Rali, Thierry Neuville,