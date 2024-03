MotoGP/Portugal: Maverick Viñales vence corrida sprint, Oliveira em 12.º

Maverick Viñales, que sofre de uma gastroenterite, cumpriu as 12 voltas com o tempo de 19.36,685 minutos, deixando na segunda posição o compatriota Marc Márquez (Ducati), a 0,887 segundos, com o também espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,170 segundos.



Quem arrancou melhor até foi o australiano Jack Miller (KTM), que rapidamente cavou meio segundo de vantagem para toda a concorrência. Miguel Oliveira largou mal e perdeu duas posições, descendo de 15.º a 17.º, recuperando um lugar até 16.º ainda na primeira volta.



Na terceira das 12 voltas, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) assumiu o comando, numa altura em que Miller começava a andar para trás, à semelhança do que já aconteceu outras vezes no passado.



Bagnaia, bicampeão mundial, que dominou a sprint e a corrida principal no Algarve em 2023, entrou numa fase de domínio, enquanto o espanhol Marc Márquez começava a atacar, vindo do oitavo posto da grelha.



Miguel Oliveira também recuperava posições e, na quarta volta, já era 12.º, aproveitando, também, as quedas do sul-africano Brad Binder (KTM) e do espanhol Alex Rins (Yamaha).



O golpe de teatro surgiu na quinta volta, quando Bagnaia falhou a travagem da primeira curva e saiu de pista, regressando na quarta posição. O italiano nunca mais encontrou o mesmo ritmo, deixando a liderança entregue a Maverick Viñales.



O piloto espanhol aguentou o comando até final, rubricando a primeira vitória ao serviço da Aprilia.



O bicampeão Francesco Bagnaia foi quarto e, com este resultado, manteve o comando do campeonato, com 37 pontos, mais dois do que Jorge Martin, que se viu ultrapassado por Marc Márquez na parte final.



Miguel Oliveira fechou na 12.ª posição e não pontuou.



No domingo disputa-se a corrida principal.