Ogier lidera rali da Sardenha com vantagem mínima sobre Neuville

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 20:00 | Motores

Ogier, que procura a quarta vitória da temporada, soma o tempo total de 3:02.16,9 horas, com 3,9 segundos de vantagem sobre Neuville, que é segundo, e 48,9 em relação a Jari Matti-Latvala (Toyota), que é terceiro.



O pentacampeão mundial, com 18,9 segundos de vantagem no arranque do segundo dia, conseguiu travar os ataques do belga, que, no entanto, venceu as duas últimas especiais do dia e encurtou a distância, adiando todas as decisões para domingo.



Ogier admitiu que a vantagem sobre Ogier “é apertada” e reconheceu que foi “cauteloso” em algumas especiais, disputadas num piso molhado e com alguma lama, devido à chuva que caiu na quinta e sexta-feira.



Para domingo, estão agendadas quatro especiais, que se disputarão ao longo de 42,4 quilómetros.