Piloto português Filipe Albuquerque vence 4 Horas de Spa-Francorchamps

O piloto de Coimbra, que faz dupla com o britânico Phil Hanson no Oreca 07, cumpriu as 100 voltas em 4:02.01,361 horas, deixando os segundos classificado, o australiano James Allen e os franceses Thomas Laurent e Alexandre Cougnaud (Graf) a 58,163 segundos.

Os franceses Julien Canal e Nicolas Jamin e o britânico Will Stevens (Panis Racing) fecharam o pódio, a 1.01,115 minutos.

No final, Filipe Albuquerque dedicou o triunfo ao seu pai, falecido há duas semanas.

"Não poderia querer mais. Foi um fim de semana excecional, com todos os objetivos alcançados. Estou muito contente e, ao mesmo tempo, melancólico, pois o meu maior fã, o meu pai, já não está comigo para festejar mais esta vitória. Este resultado é para ele, esteja onde estiver", referiu emocionado Filipe Albuquerque.

Com reste resultado, o piloto luso assumiu o comando do campeonato, depois do terceiro lugar na prova de abertura.

A terceira jornada da época do ELMS decorre nos dias 29 e 30 de agosto, no circuito francês de Paul Ricard.