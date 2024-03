Verstappen e Red Bull continuam sem rival

Verstappen completou as 57 voltas em 1:31.44,742 horas, enquanto o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, levou o seu Red Bull à segunda posição, a 22,457 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 25,110 segundos.



“Foi ainda melhor do que o esperado. Tivemos um bom ritmo e foi muito agradável conduzir. Senti-me muito bem com o carro. Não é costume ser assim”, frisou o tricampeão mundial, que conquistou hoje o 55.º triunfo da sua carreira.



Verstappen aguentou o ataque do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logo no arranque, cavando uma vantagem de 10 segundos nas primeiras 10 voltas da corrida.



“O arranque foi bom. Daí em diante focámo-nos na nossa corrida”, frisou Verstappen, que partiu da ‘pole position’ e ainda estabeleceu a volta mais rápida. “Vai ser uma longa temporada”, antevê o neerlandês.



O domínio da Red Bull foi incontestado, pois o tricampeão liderou da primeira à última volta e Sérgio Pérez, que largou da quinta posição, chegou ao segundo posto sem grandes dificuldades, garantindo a primeira 'dobradinha' para o construtor austríaco.



“Foi uma corrida complicada, com a gestão de pneus. Foi uma boa forma de começar a temporada”, frisou.



Carlos Sainz, que deixa a Ferrari no final da temporada, bateu o companheiro de equipa Charles Leclerc, que não foi além da quarta posição, a mais de 14 segundos do espanhol.



“Senti-me muito bem hoje. O arranque não foi bom, mas, a partir daí, geri bem os pneus. Foi um começo sólido da temporada”, disse o espanhol.



O britânico George Russell (Mercedes) foi o quinto classificado, já a 46,788 segundos do vencedor, enquanto o seu compatriota e companheiro de equipa Lewis Hamilton foi apenas sétimo. O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) não foi além do nono posto, depois de ter sido a grande surpresa da temporada passada.



Com estes resultados, Max Verstappen lidera, com 26 pontos, contra os 18 de Sérgio Pérez e os 15 de Sainz.



A segunda ronda da temporada disputa-se dentro de uma semana, na Arábia Saudita.



A prova no circuito de Jeddah volta a disputar-se ao sábado, devido ao período do Ramadão islâmico que se vive atualmente.