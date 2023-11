Verstappen vence em Las Vegas e Pérez garante vice-campeonato

Verstappen concluiu as 50 voltas ao traçado estadunidense em 1:29.08,289 horas, deixando na segunda posição o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 2,070 segundos, com Pérez em terceiro, a 2,241.



Este resultado permitiu ao mexicano garantir, desde já, o segundo lugar do campeonato, atrás do seu companheiro de equipa, que já tinha anteriormente assegurado o terceiro título mundial consecutivo.



Verstappen aproveitou esta jornada em Las Vegas para continuar a inscrever o seu nome nos livros de história, pois tornou-se no primeiro piloto a vencer três provas no mesmo país na mesma temporada (já ganhara em Austin e em Miami).



Também alargou o recorde de vitórias numa mesma temporada, que já lhe pertencia, chegando aos 18 triunfos este ano. Um número que lhe permitiu, também, igualar o alemão Sebastian Vettel no terceiro lugar dos mais vitoriosos de sempre, com 53 triunfos, apenas atrás de Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (103).



Saindo da segunda posição da grelha, atrás de Leclerc (o espanhol Carlos Sainz, no segundo Ferrari, foi relegado de segundo para 12.º por ter tido que mudar componentes no seu carro devido a um acidente com uma tampa de esgoto na sexta-feira), Verstappen ganhou o interior da primeira curva.



No entanto, as ruas de Las Vegas permitiam pouca aderência e teve de sair largo, levando consigo Leclerc, numa ação que lhe valeu cinco segundos de penalização.



O campeão tentou cavar uma distância segura, mas os pneus médios começaram a perder eficácia, ao contrário do que acontecia nos Ferrari, e acabou ultrapassado por Leclerc.



A Red Bull aproveitou para fazer parar o seu piloto e montar pneus duros, ao mesmo tempo que cumpria os cinco segundos de penalização.



Verstappen regressou à pista bastante atrasado, mas com ritmo elevado, tal como Sérgio Pérez, que se digladiava com Leclerc pela liderança.



Até que, na volta 27, o neerlandês ultrapassou o britânico George Russell (Mercedes), que guinou para o interior da curva e acertou no Red Bull de Verstappen, danificando a asa dianteira do carro campeão. Acabou penalizado em cinco segundos e baixaria de quarto a oitavo.



Os detritos que ficaram em pista obrigaram a uma segunda entrada do safety car em pista (a primeira tinha sido devido a um despiste de Lando Norris, da McLaren).



A Red Bull aproveitou para trocar novamente os pneus de Verstappen (continuou com duros), enquanto a Ferrari optou por manter Leclerc em pista e assegurar a manutenção da primeira posição.



Mas foi sol de pouca dura, pois um ataque final permitiu a Verstappen chegar à liderança, a 13 voltas do final.



Mesmo Pérez conseguiu passar Leclerc e chegar ao segundo posto, que perderia na última volta para o monegasco.



“Foi divertido”, acabou por dizer Verstappen, que, ao longo de todo o fim de semana, se mostrou crítico com toda a envolvência desta corrida.



O neerlandês, já campeão, chegou aos 549 pontos, contra os 273 de Pérez, que garantiu o vice-campeonato, a uma prova do final. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que hoje foi sétimo, é o terceiro, com 232.



Quando falta apenas disputar o GP de Abu Dhabi, no próximo domingo, falta apenas decidir o quarto lugar, num duelo ibérico, pois Carlos Sainz e Fernando Alonso (Aston Martin) estão empatados com 200 pontos.